سومین دوره مسابقات رپید ریتد شطرنج شهرستان خوی با عنوان جام شهدای جنگ ۱۲ روزه و حضور ۱۳۵ بازیکن از استان‌های آذربایجان شرقی و غربی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سومین دوره مسابقات رپید ریتد شطرنج شهرستان خوی با عنوان جام شهدای جنگ ۱۲ روزه، روز ۲۴ مرداد ۱۴۰۴ در سالن ورزشی شهید چمران برگزار شد.

در این رقابت‌ها ۱۳۵ شطرنج‌باز از بیشتر شهرستان‌های استان‌های آذربایجان شرقی و غربی در ۹ دور به روش سوئیسی و با زمان (۵) +۱۲ دقیقه با هم به رقابت پرداختند. مجموع جوایز این دوره بیش از ۳۰۰ میلیون ریال بود.

در پایان مسابقات، نفرات برتر معرفی شدند:

مقام نخست: علی زینالی از خوی

مقام دوم: دکتر اصغروند از ارومیه

مقام سوم: محبوب صادقی از خوی

مقام چهارم: جواد وفا از خوی

مقام پنجم: غلامرضا شمسی از ارومیه

همچنین در بخش‌های ویژه، مهسا توپچی‌زادگان به عنوان بهترین بازیکن بانوان، خداوردی اکبرزاده به عنوان بهترین پیشکسوت و الشن دسترنج از ماکو به عنوان بهترین خردسال معرفی شدند.

مسئول جدول و سرداوری مسابقات بر عهده دکتر کاوه خلیلی، مربی و داور بین‌المللی بود و داوری این رقابت‌ها را دکتر بهمن علیزاده، مهندس شیرزاد جمهری و خانم علیمیرزالو بر عهده داشتند.