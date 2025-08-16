به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، علی قلی‌زاده که شنبه هفته گذشته در تمرین تیم فوتبال لخ پوزنان از ناحیه عضله نزدیک‌کننده دچار مصدومیت شده بود، پس از تصمیم تیم پزشکی این باشگاه، روز گذشته (جمعه) پای خود را در شهر تورکوی فنلاند به تیغ جراحان سپرد. او حالا به یک دوره توانبخشی سه ماهه نیاز دارد و این بدین معناست که او سه ماه اول فصل جدید را از دست خواهد داد.

علی قلی‌زاده ۲۹ ساله فصل اخیر در دومین فصل حضورش در لخ پوزنان بازی‌های درخشان‌تری را از خود به نمایش گذاشت و به این تیم کمک کرد تا پس از سه فصل فاتح اِکستراکلاسا (سطح اول فوتبال باشگاهی لهستان) شود.

هافبک تیم ملی فوتبال کشورمان که تنها یک سال دیگر تحت‌قرارداد باشگاه لخ پوزنان است، فصل گذشته در ۳۴ بازی برای این تیم به میدان رفت و در ۱۴ گل به ثمر رسیده (۸ گل‌زده و ۶ پاس‌گل) نقش مستقیم داشت.