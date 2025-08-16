بابل در زیمبابوه به‌عنوان شهر جهانی تالابی معرفی و رسماً به عضویت شبکه کنوانسیون رامسر درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بابل به‌عنوان شهر جهانی تالابی معرفی و به عضویت رسمی شبکه کنوانسیون رامسر درآمد. شهردار بابل گفت: در مراسمی در زیمبابوه و با حضور نمایندگان ۱۷۹ کشور عضو کنوانسیون رامسر، گواهی بین‌المللی بابل به وی اعطا شد.

بکیایی افزود: این رویداد جایگاه بابل را در زمره شهرهای پیشرو در حفاظت از تالاب‌ها و بهره‌برداری پایدار از زیست‌بوم‌های آبی تثبیت کرده است.

ثبت جهانی بابل به‌عنوان شهر تالابی، نشانه‌ای روشن از عزم محلی و ملی برای حفاظت از منابع طبیعی، جلب مشارکت مردمی، و تقویت تاب‌آوری شهری در برابر بحران‌های زیست‌محیطی است.

زینب نجاتی گزارش می دهد