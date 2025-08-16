به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در جلسه برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با بیان اینکه قاچاق کالا به اقتصاد امنیت و مسائل فرهنگی کشور ضربه می‌زند گفت: کوله بری و صدور مجوز آن باعث ایجاد رونق اشتغال در روستا‌های مرزی شده است.

وی افزود: بازارچه مرزی ماهیرود به ماهیت خود که زمینه ساز ورود و صدور کالاست رسیده است به طوری که در شش ماهه دوم سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار صادرات انجام شده است.

استاندار با بیان اینکه راه‌های مواصلاتی در استان زیاد است و کویر هم زمینه ساز تهدید و هم فرصت گردشگری است گفت: برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و کالا باید گشت و کنترل به طور دقیق انجام شود.

هاشمی در خصوص قاچاق کود شیمیایی، درختچه طاق، سوخت و دام خواستار نظارت بیشتر دستگاه‌های اجرایی شد.

وی در خصوص تعیین تکلیف اموال تملیکی که به صورت قاچاق به دست آمده گفت: بعد از تعیین تکلیف، اموالی مانند پوشاک در اختیار کمیته امداد و آموزش و پرورش برای کمک به دانش آموزان بی‌بضاعت قرار گیرد.

جانشین فرمانده انتظامی استان هم در این جلسه، از توقیف ۸۷۱ دستگاه خودرو حامل کالای قاچاق از ابتدای سال ۱۴۰۴، توقیف ۷۷۲ دستگاه خودروی شوتی و ۱۲۱۷دستگیری هزار و ۲۱۷ نفر متهم خبر داد.

سرهنگ علیپور همچنین افزود: در این مدت دو میلیون و ۱۶۶ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و در این رابطه ۷۲۴ نفر متهم دستگیر و هزار و ۲۸۳ پرونده به ارزش ۱۸۹ میلیارد تومان تشکیل شده است.