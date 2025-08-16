به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، نوشاد عالمیان در دور دوم جدول مقدماتی مسابقات تنیس روی میز سوئد در یک بازی پرافت و خیز و با سختی توانست حریفش را شکست دهد.

عالمیان با نفر ۶۱ رنکینگ جهان از هنگ‌کنگ رقابت کرد و با نتیجه سه بر دو پیروز شد.

در حالی که بازی ۲ بر ۲ مساوی بود، عالمیان در گیم پنجم هم ۵ بر ۹ عقب بود و توانست بازی را ۹ بر ۹ مساوی کند. در نهایت نیز ۱۱ بر ۹ برنده گیم آخر و در نهایت کل بازی شد.

نتیجه بازی به شرح زیر است:

نوشاد عالمیان از ایران (رنکینگ ۱۳۲ جهان) ۳ - چان از هنگ‌کنگ (رنکینگ ۶۱ جهان) ۲

امتیاز: ۱۱ بر ۵، ۷ بر ۱۱، ۶ بر ۱۱، ۱۱ بر ۸ و ۱۱ بر ۹

او در دور نخست بازیکن مکزیک را شکست داده بود. امشب نیز برای راهیابی به جدول اصلی باید با بازیکن فرانسه رقابت کند.

پیش از این نوید شمس و بنیامین فرجی مقابل حریفانی از چین تایپه و کره جنوبی شکست خوردند و از جدول مقدماتی انفرادی حذف شدند.