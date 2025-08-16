صعود نوشاد عالمیان به دور سوم تنیس روی میز سوئد
ملی پوش تنیس روی میز ایران با کسب پیروزی برابر نماینده هنگکنگ به دور سوم جدول مقدماتی مسابقات سوئد راه پیدا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، نوشاد عالمیان در دور دوم جدول مقدماتی مسابقات تنیس روی میز سوئد در یک بازی پرافت و خیز و با سختی توانست حریفش را شکست دهد.
عالمیان با نفر ۶۱ رنکینگ جهان از هنگکنگ رقابت کرد و با نتیجه سه بر دو پیروز شد.
در حالی که بازی ۲ بر ۲ مساوی بود، عالمیان در گیم پنجم هم ۵ بر ۹ عقب بود و توانست بازی را ۹ بر ۹ مساوی کند. در نهایت نیز ۱۱ بر ۹ برنده گیم آخر و در نهایت کل بازی شد.
نتیجه بازی به شرح زیر است:
نوشاد عالمیان از ایران (رنکینگ ۱۳۲ جهان) ۳ - چان از هنگکنگ (رنکینگ ۶۱ جهان) ۲
امتیاز: ۱۱ بر ۵، ۷ بر ۱۱، ۶ بر ۱۱، ۱۱ بر ۸ و ۱۱ بر ۹
او در دور نخست بازیکن مکزیک را شکست داده بود. امشب نیز برای راهیابی به جدول اصلی باید با بازیکن فرانسه رقابت کند.
پیش از این نوید شمس و بنیامین فرجی مقابل حریفانی از چین تایپه و کره جنوبی شکست خوردند و از جدول مقدماتی انفرادی حذف شدند.