حل مشکل آب شرب بوشهر با تکمیل طرح‌های آب‌شیرین‌کن

استاندار بوشهر با تاکید بر سرعت‌بخشی به اجرای طرح‌های شیرین‌سازی آب دریا در استان گفت: با تکمیل طرح‌های آب‌شیرین‌کن تا سال ۱۴۰۶، مشکلات آب شرب استان به حداقل خواهد رسید.