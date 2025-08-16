حل مشکل آب شرب بوشهر با تکمیل طرحهای آبشیرینکن
استاندار بوشهر با تاکید بر سرعتبخشی به اجرای طرحهای شیرینسازی آب دریا در استان گفت: با تکمیل طرحهای آبشیرینکن تا سال ۱۴۰۶، مشکلات آب شرب استان به حداقل خواهد رسید.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع پس از بازدید از طرحهای آبشیرینکن ۳۵ هزار مترمکعبی مپنا، ۴۰ هزار متر مکعبی نورویژه و ۷۵ هزار متر مکعبی شرکت صبا نوین بوشهر، در جمع خبرنگاران بیان کرد: از مهمترین اولویتهای استان در حوزه تأمین آب شرب مردم استان، تکمیل طرحهای در دست اجرا است.
وی افزود: چند طرح آبشیرینکن در شهرستانهای مختلف استان در دست اجرا است، همچنین طرحهای خطوط انتقال و شبکههای توزیع آب شرب شهرها و روستاها نیز مراحل اجرایی خود را سپری میکنند.
استاندار بوشهر اظهار کرد: افزون بر ۱۰۰ هزار متر مکعب آب از طریق آبشیرینکنها در استان بوشهر تولید میشود که برای افزایش این ظرفیت، طرحهای مهمی در دست اجرا داریم.
وی ادامه داد: تامین مالی برای تکمیل این طرحها مورد توجه و تاکید قرار دارد و علاوه بر آن، حوزه معاونت عمرانی استاندار بوشهر به صورت مستمر روند اجرای طرحها و آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی طرحهای آبشیرینکن را رصد و ارزیابی و اطلاعرسانی میکند.
زارع نیاز روزانه استان به آب شرب را در زمان حاضر ۴۲۰ هزار متر مکعب دانست و اضافه کرد: میزان آب تامین شده از خارج و داخل استان ۳۸۰ هزار متر مکعب است که ۴۰ هزار متر مکعب کمبود آب داریم که این این کمبود، بیشتر در دشتستان، جم و عسلویه نمایان است.
وی بیان کرد: در برخی شهرستانهای استان بهدلیل فرسودگی خطوط آب، با چالشهایی مواجه هستیم که برنامهریزی لازم برای کاهش مشکلات انجام شده است.
استاندار بوشهر از حل مشکلات آب شرب شهرها و روستاهای استان تا ۲ سال آینده خبر داد و افزود: تا پایان سال ۱۴۰۶ با تکمیل آبشیرینکنهای در دست اجرا و نوسازی و بهسازی خطوط انتقال آب، انتظار داریم مشکلات آب شرب به حداقل برسد.