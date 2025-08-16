پخش زنده
جانشین مدیریت تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس گفت: تعمیرات اساسی ۱۷ سکوی گازی پارس جنوبی با ثبت بیش از ۷۰ هزار نفرساعت کار ایمن به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جانشین مدیریت تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه با تلاش کارکنان عملیاتی، دستورکارهای تعمیرات اساسی در سکوهای گازی فازهای ۱۵ و ۱۶ و فاز یک پارس جنوبی در دست انجام است، گفت: تعمیرات اساسی در نیمی از سکوهای گازی پارس جنوبی به پایان رسیده است و مطابق برنامهریزیها، تعمیرات اساسی سکوهای باقیمانده تا پایان مهر امسال تکمیل میشود.
علی میر، هدف از اجرای تعمیرات سالانه را ایجاد آمادگی و افزایش توان عملیاتی تأسیسات فراساحل پارس جنوبی برای تولید ایمن و پایدار گاز در نیمه دوم سال بیان کرد و افزود: با اجرای این تعمیرات، ضمن پایش و رفع مشکلات موجود در سکوها و ایجاد آمادگی حداکثری در زمینه تأمین انرژی کشور، برای مدیریت چالشهای احتمالی در طول سال آماده میشویم.
جانشین مدیر تولید شرکت نفت و گاز پارس گفت: تمام فعالیتهای تعمیراتی با انجام محاسبات فنی دقیق، رعایت الزامات ایمنی و ایزولاسیون خطوط صورت گرفته است.