پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی در حکمی، عباس افروخته را به عنوان سرپرست اداره آموزش و پرورش کیش منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، احمد محمودزاده در حکم سرپرستی عباس افروخته آورده است: امید است با توکل و استعانت از خداوند متعال و پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدّظله العالی) و سیاستهای رئیسجمهور محترم، ضمن تقویت روحیه وفاق ملی، با جلب مشارکت، همکاری و همفکری فرهنگیان گرانقدر بهویژه معلمان، کارشناسان، مدیران و صاحبنظران عرصۀ تعلیم و تربیت و نیز مسؤولان استانی، در تحقق اهداف متعالی آموزش و پرورش و اجرای تکالیف قانون برنامۀ هفتم پیشرفت کشور با شعار برای ایران، برای مدرسه موفق و مؤید باشید.
عباس افروخته دانشآموخته رشته مدیریت آموزشی است و پیش از این، سابقۀ چهار سال مدیریت مدارس خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران در کشورهای عمان و امارات متحده عربی و ریاست آموزش و پرورش شهرستان زرقان در استان فارس را در کارنامه خود دارد.
صالح بهرام پور پیش از این عهده دار مدیریت اداره آموزش و پرورش کیش بود.