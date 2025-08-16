مجموعه مستند «ستاره شد»، با نگاهی انسانی و زنانه به جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی، از امروز تا چهارشنبه ۲۹ ساعت ۱۸ از شبکه دو پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مستند که محصول مرکز مستند سوره است، در پنج قسمت تهیه شده و به روایت‌هایی کمتر شنیده‌شده از زنان قهرمان می‌پردازد، زنانی که در دل بحران، پرستار، خبرنگار، امدادگر، تطهیرکننده شهدا یا مادر و خواهری داغدار بودند، اما بی‌ادعا و استوار نقش‌آفرینی کردند.

الهام چرخنده روایت‌گر این مجموعه است و با نگاهی صمیمی صدای زنانی می‌شود که دوربین و قلم را زمین نگذاشتند، لباس خدمت از تن درنیاوردند و تا آخر ایستادند.

«ستاره شد»، بر پایه تصاویر آرشیوی، روایت‌های میدانی و ساختاری ژورنالیستی ساخته شده و تلاش دارد تصویری متفاوت از حضور اجتماعی زنان ایرانی در مقابله با جنگ رسانه‌ای و روایت‌سازی دشمن ارائه دهد.

این مجموعه به نویسندگی و کارگردانی سیدرضا منتظری و تهیه‌کنندگی محمدرضا امامقلی تولید شده است.