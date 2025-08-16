با هدف تسهیل و تسریع فرآیند صدور گواهی و کاهش مراجعات حضوری به دادگاه‌ها، صدور گواهی انحصار وراثت از سوی دستگاه قضایی به اداره‌های ثبت احوال واگذار شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، با هدف تسهیل و تسریع فرآیند صدور گواهی و کاهش مراجعات حضوری به دادگاه‌ها، صدور گواهی انحصار وراثت از سوم مرداد از سوی دستگاه قضایی به اداره‌های ثبت احوال واگذار شده است.

مدیر کل سازمان ثبت احوال فارس گفت. برای متوفیان بعد از ۳ مرداد ۱۴۰۴، بدون نیاز به درخواست، گواهی انحصار وراثت صادر می‌شود‌ ، این گواهی پیش از این از سوی دستگاه قضایی صادر می‌شد.

سیدعباس هاشمی افزود: دیگر نیازی به درخواست یا مراجعه حضوری وراث و ذینفعان به ادارات ثبت احوال نیست و براساس ساختار نوین اطلاع‌رسانی، گواهی انحصار وراثت پس از ۲۰ روز صادر و در سامانه ابلاغ به آدرس verasat.ncr.ir و سامانه سهیم به آدرس sahim.sabteahval.ir منتشر و همزمان، پیامک مشاهده گواهی به وراث و ذینفعان ارسال خواهد شد .

هاشمی بیان داشت. دریافت‌کنندگان می‌توانند پس از احراز هویت در سامانه سهیم و پرداخت تعرفه قانونی، فایل رسمی گواهی را دریافت کنند.

وی افزود: اگر فوت متوفی قبل از ۳ مرداد ۱۴۰۴ به ثبت رسیده باشد و وراث و ذینفعان تاکنون برای دریافت صدور گواهی انحصار وراثت از طریق مراجع قضایی اقدام نکرده باشند، می‌توانند با مراجعه به سامانه سهیم سازمان ثبت احوال نسبت به ثبت درخواست گواهی انحصار وراثت اقدام کنند تا برای بررسی درخواست و صدور گواهی اقدام شود.

انحصاروراثت فرایندی قانونی است که با صدور گواهی رسمی، وراث متوفی و سهم‌الارث هر یک را مشخص می‌کند.

این اقدام برای تقسیم اموال، انتقال سند و انجام امور حقوقی ضروری است.