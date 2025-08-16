به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمان از ریزش کوه در شهرستان بم و جان‌باختن یک نفر در پی آن خبر داد.

رضا فلاح گفت: با دریافت گزارش حادثه، یک تیم امداد و نجات به منطقه حادثه اعزام شد و نیرو‌های هلال‌احمر پس از ٢ کیلومتر پیمایش در ارتفاعات موقعیت فرد حادثه دیده را شناسایی کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمان ادامه داد: نجاتگران پس از دسترسی به مصدوم و اقدامات پیش بیمارستانی، او را به دامنه کوه انتقال و سپس با بالگرد اورژانس به بیمارستان پاستور بم اعزام کردند؛ اما متاسفانه این فرد در بیمارستان به دلیل شدت جراحات وارده جان باخت.