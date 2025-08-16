به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سامیه یاسی ملی‌پوش هرمزگانی رشته تپانچه بادی کشورمان، در ترکیب کاروان تیراندازی جمهوری اسلامی ایران با نام «شهدای اقتدار» حضور دارد و به مصاف برترین‌های قاره کهن می‌رود.

در این دوره از مسابقات، ۷۳۳ تیرانداز از ۲۸ کشور آسیایی در ۲۷ تیم، در رشته‌های تفنگ، تپانچه و اهداف پروازی (تراپ و اسکیت) در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با یکدیگر رقابت می‌کنند.

شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا از ۲۵ مرداد تا ۸ شهریورماه در شهر شیمکنت قزاقستان برگزار می‌شود.