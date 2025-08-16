پخش زنده
بانوی تیرانداز هرمزگانی برای نخستین بار در شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا حضور یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سامیه یاسی ملیپوش هرمزگانی رشته تپانچه بادی کشورمان، در ترکیب کاروان تیراندازی جمهوری اسلامی ایران با نام «شهدای اقتدار» حضور دارد و به مصاف برترینهای قاره کهن میرود.
در این دوره از مسابقات، ۷۳۳ تیرانداز از ۲۸ کشور آسیایی در ۲۷ تیم، در رشتههای تفنگ، تپانچه و اهداف پروازی (تراپ و اسکیت) در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با یکدیگر رقابت میکنند.
شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا از ۲۵ مرداد تا ۸ شهریورماه در شهر شیمکنت قزاقستان برگزار میشود.