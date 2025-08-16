به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز،علی عزیزی گفت: به منظور اجرای طرح مقابله با متخلفین اقتصادی، ماموران پلیس آگاهی هنگام گشت زنی هدفمند در محور مواصلاتی ماهدشت به اشتهارد، به یک دستگاه خودروی وانت سفید رنگ مشکوک شدند که در بازرسی به عمل آمده از این خودرو ۲۶ دستگاه ماینر خارجی قاچاق به همراه متعلقات و وسایل جانبی را کشف کردند.

وی افزود: کارشناسان ارزش کالای کشف شده را ۱۱ میلیارد ریال اعلام کردند که ضمن توقیف یک دستگاه خودروی وانت و دستگیری یک نفر، پرونده قضایی تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.



