مدیرکل صدا و سیمای استان؛
تقویت جایگاه نظام اسلامی مهمترن رسالت رسانه ملی
سید شهریار گنجی گفت: صدا و سیما بهعنوان رسانه رسمی نظام جمهوری اسلامی از همه ظرفیت هایش برای تقویت این نظام استفاده میکند.
به گزارش صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل صدا و سیمای استان در جلسه کمیته فرهنگی اجتماعی رسانه ای دفاع مقدس و مقاومت استان گفت: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن در استان شبکههای استانی دنا بهعنوان رسانه رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد اقدامات همهجانبه در عرصههای جبهه عمومی، مردمی و فرهنگی انقلاب اسلامی ر ا تقویت کند.سید شهریار گنجی با بیان اینکه در این عرصه نیازمند همکاری همه گرروهها و اقشار مختلف مردمی هستیم افزود: همه گروهها، نهادها و مؤسسات میتوانند تولیدات فرهنگی خود را برای پخش با صدا و سیما به اشتراک بگذارند تا با رعایت مصالح و ملاحظات تلویزیونی و چارچوبها و معیارهای تلویزیون بتوانیم این تولیدات را علاوه بر پخش از شبکه استانی از شبکههای ملی نیز پخش کنیم.گنجی برپایی کرسیهای آزاداندیشی دانشآموزی و دانشجویی با موضوع ، مفاهیم دفاع مقدس و مقاومت، پوشش خبری و رسانهای برنامههای مختلف با موضوع دفاع مقدس و مقاومت، معرفی کتب تولیدی با موضوع دفاع مقدس، پخش آثار تولیدی هنری و فرهنگی از صدا و سیمای شبکه دنا و تبلیغ برنامههای فرهنگی جشنوارهها از طریق زیرنویسها را از جمله برنامههای صدا و سیما در خصوص دست آوردهای دفاع مقدس اعلام کرد. وی با اشاره به برنامهها صدا و سیما استان در خصوص دومین کنگره ملی شهدای استان در سال گذشته افزود: صدا و سیما پیش از برگزاری این کنگره ملی با تولید ۶۰ هزار دقیقه برنامه به ارزش ۱۳ میلیارد تومان در ژانرهای مختلف به تولید و پخش برنامههای فرهنگی و هنری اقدام کرد.مدیرکل صدا و سیمای استان با بیان اینکه فرمانده فقید سپاه کشور شهید سردار سلامی در بازدید و سخنرانی در این کنگره آن را یکی از بهترینها و حتی کمنظیر اجلاسیه ها در کشور دانست و گفت: مسئولان سازمان صدا و سیمای کشور هم ضمن تقدیر از کیفیت و برنامهریزی و کارگردانی و پخش تلویزیونی این برنامه، آن را خیلی ارزشمند و باکیفیت دانستند.گنجی با اشاره به اینکه اقدامات رژیم غاصب صهیونیستی و تجاوز به حریم و خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران ضرورت پرداخت جدی به موضوعات مقاومت و دفاع مقدس را دو چندان کرده است افزود: با توجه به اهمیت موضوع وظیفه ما بعنوان رسانه در این عرصه بسی سنگین است. وی اعتراضات علیه جنایات رژیم غاصب صهیونیستی در غزه در دانشگاههای آمریکا و در بین جوانان اروپایی و آمریکایی و حمایت آنان از ملت مظلوم فلسطین و مظلومان غزه و همچنین تجمع سنگین اخیر میلیونی مردم در سیدنی استرالیا را نتیجه تدبیر و دوراندیشی مقام معظم رهبری در بیانیهی گام دوم انقلاب و رگههای صدور انقلاب و فریاد آزادیخواهی و آزادیبخشی نهضت امامخمینی دانست و اضافه کرد: حضور ۲۱ میلیونی مردم دنیا در همایش پیاده روی اربعین حسینی که ابر رسانههای غربی این حرکت بزرگ میلیونی را پوشش ندادند، اما شرکت کنندگان تحت عنوان شهروند رسانهها گوی سبقت و رقابت و بعضی موقع از تلویزیونهای رسمی و رسانههای بزرگ دنیا هم ربودند و این فریاد آزادیخواهی این حرکت نورانی را در دنیا منعکس کردند.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان هم در این جلسه از تشکیل ۸ کمیته در شورای هماهنگی بنیاد حفظ حفظ آثار خبر داد
و گفت: یکی از کمیتههای شاخص کمیته فرهنگی اجتماعی و رسانهای دفاع مقدس و مقاومت است که در هر استانی مدیرکل صدا و سیما مسئولیت و مدیریت این کمیته را بر عهده دارد.
سرهنگ سلمان خواست خدایی هدف از تشکیل این کمیته ها را ترویج فرهنگ جهاد و شهادت بیان کرد و افزود: رسالتی که بر دوش حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و کمیتههای این بنیاد است ترویج روحیه شهادت طلبی و فرهنگ ایثار و شهادت است فرهنگ است.
سرهنگ خواست خدایی با بیان اینکه دفاع مقدس نجاتبخش کشور است اضافه کرد: کارکنان صدا و سیما چه در کشور چه در استان امروز جزء رزمندگان خطشکن جنگ امروزی هستند که همانند آرپیجی زن های دوران دفاع مقدس که پشت خاکریز مجال به تانک دشمن نمیداد
وی با اشاره به اینکه صدا و سیما در جنگ 12 روزه دشمن سعی کرد اراده اش را بر ما تحمیل کند ادامه داد: حرکت تاریخ ساز خانم امامی در رسانه ملی باعث شد ما ادامه جنگ را در دست گرفته و ظرف چند ساعت اراده ایران اسلامی بر دشمن تحمیل و مجبور به اعلام آتش بس شد.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان از گردآوری و تدوین دانش نامه دفاع مقدس در جنگ دوازده روزه خبر داد و افزود: بر اساس برنامه های اعلام شده دستگاهها ، صدا و سیمای استان، همه ادارات ، سازمانهای لشکری و کشوری که در آرامسازی مردم و کنترل جامعه نقش داشتند و نگذاشتند اهداف دشمن محقق شود عملکرد و نوع فعالیت خود در این دوازده روز بصورت روزانه در قالب دفترچه ثبت و ضبط کرده و برای ثبت در دانش نامه دفاع مقدس استان در اختیار بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس قرار دهند.
در پایان این جلسه سید شهریار گنجی مدیرکل صدا و سیما به عنوان مسئول کمیته فرهنگی ، اجتماعی و رسانه ای دفاع مقدس و مقاومت استان معرفی شد.