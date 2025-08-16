به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ محرم خوش روش گفت: در پی تماس تلفنی با مرکز ۱۱۰ پلیس مبنی بر وقوع نزاع و درگیری بین چند نفر جوان در یکی از بیمارستان‌های این شهرستان با استفاده از سلاح سرد و ایجاد رعب و وحشت همچنین قدرت نمایی وعربده کشی، بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.

او افزود: پس از بررسی‌های اولیه و دقیق، عاملان اصلی این درگیری شناسایی، دستگیر و به نیرو انتظامی منتقل شدند.

سرپرست انتظامی شهرستان با اشاره به اینکه هر ۳ نفرمتهم با دستور قضایی وقرار مناسب روانه زندان شدند گفت: برخورد قاطعانه و بدون مماشات با مخلان نظم و امنیت شهروندان و اراذل واوباش از اولویت‌های قطعی پلیس است.