استاندار مازندران: رعایت حجاب و عفاف خط قرمز من است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران در دیدار با فرزندان شهدا تأکید کرد: رعایت مسائل شرعی و پایبندی به حجاب و عفاف جزو خطوط قرمز اوست.

مهدی یونسی رستمی گفت: مگر می‌شود کسی از جانبازان و ایثارگران باشد و با رعایت حجاب و عفاف مخالفت کند؟

وی با بیان اینکه رعایت حجاب و عفاف در یک کف ترازو و رسیدگی به مسائل معیشتی در کف دیگر قرار دارد، افزود: متأسفانه برخی افراد از سخنرانی من در روز خبرنگار برداشت نادرستی داشتند، در حالی که منظورم این بود که در شرایط کنونی باید در کنار حفظ ارزش‌های دینی، به مسائل اقتصادی مردم هم توجه شود.

استاندار مازندران تصریح کرد: کسانی که امروز در فضای مجازی به دنبال تخریب هستند، باید پاسخ دهند در روزهای جنگ ۱۲ روزه کجا بودند و آیا بویی از ایثار و شهادت برده‌اند؟

یونسی با تأکید بر اینکه ولایت‌پذیری رمز عبور از مشکلات است، گفت: در شرایط جنگ ۱۲ روزه همه طیف‌های جامعه با یکدیگر متحد شدند و توانستیم بر دشمن پیروز شویم.