به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دومین جلسه شورای مرکزی مبارزه با دوپینگ صبح امروز شنبه (25 مرداد ماه) به ریاست احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان و با حضور غلامرضا نوروزی، رییس فدراسیون پزشکی ورزشی و دبیر ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) و مهدی علی نژاد، دبیر کمیته ملی المپیک در محل این وزارتخانه برگزار شد.

این نشست به منظور ارائه گزارش عملکرد و اقدامات صورت گرفته از سوی نادوی ایران در چند ماه اخیر تشکیل شد که موارد آن به تفکیک توسط رضا سعیدی نیشابوری، قائم مقام دبیرکل این ستاد ملی مبارزه با دوپینگ مطرح گردید.

تسویه حساب با آزمایشگاههای قطر و آلمان (آزمایشگاههایی که نمونه های تست دوپینگ ورزشکاران به آنجا ارسال می شود) و پرداخت حق عضویت های نادوی ایران با فدراسیون جهانی مبارزه با دوپینک (وادا) مهمترین موردی بود که توضیحات لازم در خصوص آن ارائه شد.

رعایت استانداردهای نمونه گیری، انتقال به موقع نمونه ها به آزمایشگاه (7 تا 10 روز برای ادرار و 5 روز برای خون)، تاکید به همکاری فدراسیون ها با نادو به جهت انجام تست گیری بر اساس تقویم کاری کامل ( در این تقویم تعداد نمونه های گرفته های شده در داخل و خارج و میزان ریسک پذیری آن رشته بر اساس پیشینه قبلی حتما باید مورد توجه باشد) و نمونه گیری ورزشکاران بدون اطلاعی قبلی و خارج از زمان و مکان مشخص، از جمله نکاتی بود که قائم مقام دبیرکل این ستاد ملی مبارزه با دوپینگ به تفکیک به آن ها پرداخت.

برنامه عملیاتی در خصوص بازی های آُسیایی جوانان 2025 بحرین و بازی های همبستگی کشورهای اسلامی 2025 ریاض دیگر موضوعی بود که سعیدی از آن خبر دارد. علی نژاد، دبیر کمیته ملی المپیک نیز با بیان این که فهرست جوانان اعزامی به بحرین بسته شده و کاوران ریاض نیز در حال نهایی شدن است به مسئولان نادو تاکید کرد که برای پیشگیری از هر گونه خطر احتمالی در این رویداد مهم، طی دو هفته پیش رو آزمایش دوپینگ از ورزشکاران مدنظر هر چه سریعتر گرفته شود.

همچنین گزارش مرکز پژوهش های مجلس شواری اسلامی در مورد ماده 8 لایحه نظام جامع باشگاه داری نیز در نشست مسئولان نادو با وزیر ورزش و جوانان ارائه شد که به مجازات ها و محرومیت های باشگاههای متخلف در خصوص توزیع و فروش مواد نیروزا و غیرمجاز اختصاص داشت. در این رابطه مقرر شد با هماهنگی و همفکری مرکز پژوهش های مجلس، برخی از این تغییرات مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد. در ادامه سیروس احمدی، مدیر کل امور باشگاههای وزارت ورزش و جوانان هم آمار باشگاههای 31 استان کشور را که طی این مدت مورد بازرسی قرار گرفتند و با اخطار مواجه شدند یا پلمپ شدند را اعلام کرد.

احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در جمع بندی خود از جلسه با اعضای شواری مرکزی مبارزه با دوپینگ، مهمترین رسالت و مسئولیت ستاد ملی مبارزه با دوپینگ را آموزش(ADEL)، یعنی آموزش مجازی اصول و مبانی استفاده مبانی نیروزا به ورزشکاران عنوان کرد و گفت: ما هر چقدر در خصوص بحث دارو و مواد نیروزا کار کنیم، به نفع ورزش کشور و سلامت جوانان قدم برداشته ایم. نباید به راحتی به باشگاهها مجوز فعالیت بدهیم. از همه مهمتر این که باید شرایطی مهیا شود که ورزشکار در هر رده سنی قبل از ورود به تیم ملی آموزش های لازم در خصوص استفاده از مکمل ها و خطرات آن آموزش های لازم را ببینید. شاید هم به قول برخی از دوستان این حرکت اجباری شود. البته این الزام باید با نظر کارشناسی و مشورت، مصوب شود. کما این که در حال حاضر برای بازی های آسیایی بحرین آموزش های خوبی به ورزشکاران داده شده است.

بر اساس این گزارش در پایان جلسه شورای عالی مرکزی مبارزه با دوپینگ پیشنهاد بازنگری و اصلاحات برخی از دستورالعمل های این شورا از سوی محمدرضا عابدی، محزون مدیر دفتر نظارت و برنامه ریزی وزارت ورزش و جوانان مطرح و مقرر شد با هماهنگی شورای عالی مبارزه با دوپینگ این تغییرات انجام شود.