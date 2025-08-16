روابط عمومی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: هفته سوم مردادماه سال جاری، ۴۵ ناشر با پرداخت بالغ بر ۹ هزار و ۸۷۲ میلیارد تومان سود، به ۴ میلیون و ۴۰۱ هزار و ۴۱۹ سهامدار منتفع شدند.

براساس خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: در هفته سوم مردادماه، ۴۵ ناشر با واریز ۹ هزار و ۸۷۲ میلیارد و ۵۱۳ میلیون تومان سود (شامل سود جاری، سنواتی و حق تقدم) از طریق سامانه سجام، نصاب جدیدی در تاریخ پرداخت‌های هفتگی به ثبت رساندند. این میزان پرداختی، بالاترین آمار ثبت‌شده از نظر تعداد شرکت‌های پرداخت‌کننده است.

پرداخت این حجم قابل توجه از سود به بیش از ۴ میلیون سهامدار در همان هفته، نشان‌دهنده بلوغ رو به گسترش بازار سرمایه است و اهمیت نقش فناوری‌های نوین را در تسهیل خدمات مالی برجسته می‌کند. سامانه سجام به‌عنوان زیرساخت اصلی این تحول، با افزایش سرعت و دقت در پردازش و انتقال اطلاعات، نقشی کلیدی در این روند ایفا کرده است.