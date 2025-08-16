به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس پلیس راه استان در واکنش به انتشار مطلبی در شبکه‌های اجتماعی درباره رفتار مأموران پلیس راه کیاسر با یک شهروند، توضیحاتی ارائه داد و خواستار دقت رسانه‌ها در انتشار اخبار شد.

سرهنگ عبادی، با اشاره به جزئیات این حادثه، گفت: سرنشینان یک خودروی سواری که نسبت مادر و پسری داشتند، به دلیل اختلاف نظر در خصوص محل توقف برای تفریح، دچار درگیری لفظی شدند. در جریان این مشاجره، پسر خانواده با ضربه‌ای به شیشه جلو خودرو، موجب شکستن آن شد.

وی افزود: مادر خانواده که نگران ادامه درگیری بود، با مشاهده مأموران پلیس راه، خودرو را مقابل پاسگاه متوقف کرد و از مأموران درخواست کمک نمود. به گفته عبادی، پسر خانواده که در وضعیت عصبی قرار داشت، پس از دقایقی با یک قبضه سلاح سرد قصد ورود به پاسگاه و حمله به مادرش را داشت که با اقدام سریع و هوشیارانه مأموران پلیس راه، دستگیر شد.

رئیس پلیس راه مازندران ادامه داد: با هماهنگی پلیس ۱۱۰، فرد خاطی به مأموران انتظامی تحویل داده شد و مادر خانواده پس از قدردانی از عملکرد مأموران، محل را ترک کرد.

سرهنگ عبادی در پایان با تأکید بر لزوم دقت در انتشار اخبار، از رسانه‌ها و شهروندان خواست پیش از انتشار هرگونه مطلب، از صحت آن اطمینان حاصل کنند تا از ایجاد تشویش در افکار عمومی و آسیب به اعتماد اجتماعی جلوگیری شود.