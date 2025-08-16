وزیر آموزش و پرورش در آیین امضای تفاهم‌نامه با شرکت صنعتی و معدنی زرکوه کردستان از تعهد و احداث ۱۶۵ کلاس درس در کردستان از طرف این شرکت خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ‌علیرضا کاظمی امروز بیست‌و‌پنجم مرداد در آیین امضای تفاهم‌نامه با شرکت صنعتی و معدنی زرکوه کردستان با هدف ساخت ۱۶۵ کلاس درس در کردستان که با حضور قائمی، قائم مقام شرکت زرکوه، امان عادلخانوف نایب رییس شرکت، نماینده مجمع خیرین و برخی از اعضای شورای معاونان برگزار شد با بیان این‌که این اقدام در جهت توسعه عدالت آموزشی گام بزرگی است، گفت: این شرکت در حوزه‌ای اثربخش و اثرگذار که مورد توجه رئیس جمهوری است ورود کرده است.

وی با تاکید بر این‌که موضوع مدرسه‌سازی یکی از بهترین عمل‌های خیرخواهانه در هر جامعه‌ای است، افزود: این اقدام عملی خیرخواهانه است و آثارش در بهبود و توسعه پایدار هر کشوری به خوبی دیده می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به این‌که شرکت زرکوه از شرکت‌های مشهور کشور با سرمایه‌گذاران خارجی از جمله قزاقستان است، گفت: از نگاه خیرخواهانه مسئولان این شرکت تشکر می‌کنم و امیدواریم این اقدام سبب توسعه ارتباطات فرهنگی اقتصادی و اجتماعی بین دو کشور دوست و برادر شود.

وی ادامه داد: امیدوارم در پی این اقدام، زمینه همکاری بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه داران ایرانی در قزاقستان نیز بسط و نشر پیدا کند.

وی به تاثیرات فرهنگی این تفاهم‌نامه اشاره کردو گفت: وقتی تابلوی مدرسه با نام این شرکت نصب شود همیشه در اذهان مردم آن منطقه جاودانه خواهد شد که آورده‌های اجتماعی و فرهنگی زیادی را در پی خواهد داشت.

کاظمی با تاکید بر این‌که مردم کردستان قدردان نگاه خیرخواهانه خواهند بود، افزود: یکی از مهمترین سیاست‌های رییس جمهور توسعه عدالت آموزشی است. از این رو حتما به ایشان خبر امضای تفاهم‌نامه را اعلام خواهم کرد و قطعا رییس جمهوری از این اقدام خرسند و به نمایندگی مراتب قدردانی ایشان را پیشاپیش اعلام می‌کنم.

‌شرکت صنعتی و معدنی زرکوه کردستان با هدف هم‌افزایی و مشارکت در تأمین ساخت و تجهیز مدارس در نهضت توسعه عدالت آموزشی با استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی با امضای تفاهم نامه‌ای با آموزش و پرورش به ساخت ۱۶۵ کلاس درس در استان کردستان با تخصیص ۴۰۰ میلیارد تومان امضا کرده است.



