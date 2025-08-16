معاون امور عمرانی استانداری مرکزی: تولید برق از انرژیهای پاک تسهیل گر در امر تولید و رونق تولید است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ قدرت الله ابک در نشست واگذاری اراضی برای احداث نیروگاههای خورشیدی گفت: در بخش صنعت، خانگی و زراعی استان مرکزی در احداث نیروگاه های خورشیدی پیشرو است و اکنون صنایع بزرگ استان برای ایجاد نیروگاههای خورشیدی پیش قدم شده اند.
او تأکید کرد: تلاش مسئولان رفع موانع و تسهیل امور در این زمینه است.
مدیر عامل توزیع برق استان مرکزی هم گفت: اکنون پرونده ساخت نیروگاههای سه مگاواتی در قالب نیروگاههای کوچک به بیش از ۱۵۰ مورد رسیده است.
محمود محمودی افزود: افق ساخت نیروگاههای خورشیدی سه مگاواتی روستایی با مشارکت دهیاریها در ۸۰۰ روستا در حال اجراست که هدف آن توانمندسازی روستاها و کاهش اتکاء به انرژیهای فسیلی است.
مدیر عامل برق باختر هم با اشاره به اینکه دولت حمایتهای جدی از ساخت و استقرار نیروگاههای خورشیدی دارد، گفت: افق تولید انرژی پاک در پایان سه سال، تولید پنج هزار مگاوات برق خورشیدی است که اکنون بالاتر از این میزان مجوز داده شده و صنایع بزرگ استان تلاش جدی برای ساخت نیروگاه و تولید برق پاک برای فعالیتهای صنعتی دارند.
در این نشست پروندههای آماده ایجاد نیروگاههای کوچک و بزرگ بررسی و دستورات لازم داده شد.