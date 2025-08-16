رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه ارجاعات به کارشناسی باید هدفمند و در موارد ضروری باشد، گفت: پذیرش اعتراض به نظر کارشناسی باید در صورت وجود دلایل قابل‌قبول باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ناصر عتباتی در هفدهمین جلسه شورای معاونین دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به اجتماع عظیم پیاده‌روی اربعین، اظهار کرد: اربعین حسینی معجزه نهضت عاشورا و حضرت امام حسین (ع) است و این تجمع بزرگ زیر خیمه امام حسین (ع) ضمن زیارت زوار حسینی یک نماد و نمود همبستگی، انسجام و ظلم‌ستیزی را که یکی از اهداف مهم قیام عاشورا هست را به نمایش می‌گذارد.

وی اضافه کرد: در طول تاریخ این پدیده فوق‌العاده، اتفاق نیفتاده که اقشار مختلف از کل دنیا این رویداد عظیم را رقم می‌زنند که بیانگر قدرت بزرگ جهان تشیع و عشق ملت‌ها به حضرت سیدالشهدا (ع) است و لکن آنچه که حائز اهمیت است عمل به راه و سیره امام حسین (ع) و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) است.

رئیس کل دادگستری استان افزود: الحمدالله استان آذربایجان غربی هم در پایانه مرزی ماکو که پذیرای زوار خارجی بود و هم در مرز تمرچین که زوار را بدرقه می‌کرد همبستگی بسیار خوبی خصوصاً توسط برادران اهل سنت در پیرانشهر را رقم زد و برادران اهل سنت، پیرانشهر را به یک حسینیه بزرگ تبدیل کردند و حب اهل بیت عصمت و طهارت را به نمایش گذاشتند.

عتباتی به بازدید خود و استاندار آذربایجان غربی از این دو پایانه هم اشاره و گفت: خدمات بسیار خوبی در هر دو پایانه بازرگان و تمرچین به زوار حسینی ارائه شد و مردم در کنار مسئولین موکب‌های اربعین را اداره کردند که واقعاً جای تقدیر دارد.

رئیس کل دادگستری استان به سالروز ورود آزادگان به کشور هم اشاره کرد و یاد و خاطره امام شهدا، شهدا و ایثارگران و آزادگان هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشت.

عتباتی در ادامه به دستورات جلسه پرداخت و گفت:طرح های عمرانی دادگستری با تخصیص و جذب اعتبارات خوب شروع شده است و باید سریعاً کار‌ها انجام شود. همچنین تامین کادر قضایی برای تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز استان در دستور کار است.

وی از معاونین ناظر خواست در تمام امور قضایی ورود‌های موثر داشته باشند خصوصاً موضوع فرار‌های مالیاتی که اخیراً اقدامات خوبی هم انجام شده است تا عدالت مالیاتی به درستی برقرار شود.

عتباتی در ادامه به معاونین خود تاکید کرد: باید به مجموعه اجرایی و دولت در همه ابعاد که امکان ورود قضایی دارد کمک کرد چرا که کمک به مجموعه دولت، تولیدکنندگان، صنعتگران و... کمک به مردم و حاکمیت است.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه پس از بررسی آمار استان، گفت: باید کمیته‌ای برای بررسی دقیق علت برگشت از آمار‌ها در شعب برای جلوگیری از ثبت مجدد و بدون دلیل پرونده‌ها تشکیل و مستمراً موضوع را پیگیری و رصد کند.

عتباتی در خصوص دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی ابلاغی ریاست قوه قضاییه هم، گفت: باید با دقت نظر و توجه ویژه مسائلی که موجب اطاله دادرسی می‌شوند شناسایی و اقدامات رفع‌کننده را انجام دهند.

عتباتی یکی از مسائل طولانی کننده رسیدگی‌ها را امر کارشناسی اعلام و تاکید کرد ارجاع به کارشناسی باید کاملاٌ هدفمند و در موارد ضروری باشد و مقام ارجاع دهنده با صدور قرار کارشناسی دقیق دستورات مورد نیاز رسیدگی را به کارشناس ابلاغ کنند و کارشناسان از اعلام نظر‌هایی که وصف قضایی دارند بجد پرهیز کنند و پذیرش اعتراض به نظریه کارشناس در صورت وجود دلایل قابل قبول باشد نه فقط قصد اطاله دادرسی که بعضاً به صورت تعمدی ارائه می‌شود.

در ادامه جلسه پس از بررسی و تحلیل آمار عملکرد استان برخی از معاونین به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند و جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.