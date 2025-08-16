پخش زنده
کاهش ۴۵ درصدی عملکرد باغات پسته در خلیلآباد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خلیلآباد با اشاره به برداشت پسته از سطح چهار هزار و ۲۰۰ هکتار از باغات این شهرستان، گفت: هرساله به طور میانگین نزدیک به چهار هزار تن پسته خشک از باغات این منطقه برداشت میشود، اما امسال به دلیل شرایط اقلیمی و تنشهای شدید، شاهد افت عملکرد هستیم.
محمود شبان اظهار داشت: با وجود ۲۰ واحد ترمینال ضبط پسته و ۵۰ دستگاه خانگی هرساله حدود چهار هزار تن پسته خشک برداشت میشود.
وی با بیان اینکه بخش عمده باغات پسته شهرستان در دهستان کویر از توابع بخش ششطراز قرار دارد، افزود: این منطقه کویری با منابع آبی شور شناخته میشود و کشاورزان مشکلات متعددی دارند، با این حال تولید پسته به عنوان یک فعالیت اقتصادی پایدار در آن انجام میشود.
ارقام پرکشت پسته در خلیلآباد
مدیر جهاد کشاورزی خلیلآباد یادآور شد: در باغات پسته شهرستان ارقام متنوعی شامل فندقی، اکبری، احمد آقایی، کلهقوچی، بادامی و سفید کشت و بیشترین فراوانی مربوط به دو رقم فندقی و بادامی است که سهم بالایی از سطح زیر کشت را به خود اختصاص دادهاند.
وی با بیان اینکه امسال شرایط سختی بر باغداران تحمیل شد، اذعان کرد: کاهش نزولات آسمانی، خشکسالی، افزایش بیسابقه دما، شوری بالای آب، وقوع تگرگ، سیل و طوفان، و حتی خاموشیهای متناوب چاههای آب سبب شد که درختان پسته با تنشهای زیادی روبهرو شوند و در نتیجه عملکرد باغات حدود ۴۵ درصد کاهش یافت.
نقش آموزش و مدیریت در کاهش خسارات
شبان با اشاره به اقدامات جهاد کشاورزی در این زمینه، گفت: از زمستان سال گذشته کارشناسان جهاد با برگزاری دورههای تخصصی و کلاسهای آموزشی، کشاورزان را در حوزه مدیریت باغات پسته یاری کردند و همین امر باعث شد که بخشی از خسارات احتمالی کاهش پیدا کند.
وی با تأکید بر اینکه یکی از اقدامات مهم، مدیریت تلفیقی آفات بود که بهویژه در مقابله با آفت پسیل پسته پیگیری شد، افزود: نصب کارتهای زرد و استفاده از روشهای غیرشیمیایی، بخش مهمی از این مدیریت را تشکیل میداد و در کنترل جمعیت آفات مؤثر بود.
جایگاه اقتصادی پسته در خلیلآباد
مدیر جهاد کشاورزی خلیلآباد گفت: پسته خلیلآباد هر ساله به بازارهای متعددی صادر میشود که از جمله آن میتوان به امارات متحده عربی، کره جنوبی، قزاقستان، ترکیه، عراق، هند و آلمان اشاره کرد و این صادرات نشاندهنده کیفیت بالای محصول تولیدی در شهرستان است.
کاهش ۴۰ درصدی تولید پسته در شهرستان خوشاب
شهرستان خوشاب با دارا بودن ۱۳ هزار هکتار پسته یکی از قطبهای تولید این محصول در استان است.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان خوشاب میزان تولید پستهتر شهرستان خوشاب در سال۱۴۰۴ را بیش از ۲۰ هزار تن پیش بینی کرد و افزود: این مقدار نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش یافته است.
ابراهیم رودسرابی علت اصلی این کاهش را علاوه بر قطع مکرر برق چاههای کشاورزی، وقوع سرمای دیررس بهاره در آخر فروردین ماه، سرمازدگی درختان و سایر عوامل اقلیمی از جمله گرمای شدید تابستان ذکر کرد.
او افزایش بهره وری در باغات پسته را یکی از عوامل مهم در تولید پسته اعلام کرد و افزود: مدیریت جهادکشاورزی شهرستان طی چند سال گذشته اقدامات بسیار گسترده آموزشی و ترویجی را در راستای ارتقای دانش فنی کشاورزان و باغداران انجام داده است.
رودسرابی از برگزاری گسترده همایشهای آموزشی، اجرای تورهای آموزشی داخل و خارج استانی، برگزاری نمایشگاههای کشاورزی و اجرای جشنوارههای مختلف به عنوان بخشی از این اقدامات آموزشی ترویجی مدیریت یاد کرد.
مدیر جهاد کشاورزی خوشاب سطح کل باغات پسته شهرستان را ۱۳ هزار هکتار اعلام کرد و گفت: با باردهی ۱۰۰ درصدی باغات شهرستان، تولید پستهتر در این شهرستان به بیش از ۵۲ هزار تن خواهد رسید.
لزوم تکمیل زنجیره ارزش تولید پسته در شهرستان خوشاب
او در پایان با تأکید بر لزوم تکمیل زنجیره ارزش تولید پسته در شهرستان گفت: توسعه واحدهای فرآوری پسته، ایجاد شرکت تعاونی پسته کاران شهرستان، ایجاد واحدهای تولید محصولات جانبی پسته و توسعه واحدهای صادراتی و اصلاح سیستمهای آبیاری از اصلیترین برنامههای جهاد کشاورزی برای رونق اقتصادی در صنعت تولید و فرآوری پسته شهرستان است.