به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ عباس حقیقی نیا با اشاره به ساماندهی گروه‌های گردشگری و ورزشی بدون مجوز گفت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی به مدت ۲ روز در شهرستان تالش اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تالش افزود: در اجرای این طرح از تردد ۶ گروه گردشگری در قالب ۳ دستگاه خودرو آفرودی و یک دستگاه خودروی ون، یک دستگاه مینی بوس و یک دستگاه اتوبوس شامل ۳۲ نفر ممانعت شد و تمامی این افراد به مبدا اولیه خود برگشت داده شدند.