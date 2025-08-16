دو متهم به ۲۰ فقره سرقت از خانه شهروندان در شهرستان سبزوار، شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی سبزوار گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از خانه شهروندان سبزواری، پیگیری موضوع با جدیت در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ اکبر محمدزاده افزود: کاراگاهان پلیس آگاهی پس از انجام تحقیقات میدانی، یک متهم زن و یک متهم مرد را شناسایی و با هماهنگی دادستان عمومی و انقلاب سبزوار آنها را دستگیر کردند.

او با بیان اینکه متهمان دستگیر شده در تحقیقات به ۲۰ فقره سرقت وسایل خانه در شهرستان سبزوار اعتراف کردند، گفت: این متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند..