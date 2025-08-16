به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سردار حسین حسن پور با اشاره به دریافت خبری مبنی بر تصرف زمین‌های ملی در یکی از بخش‌های شهرستان صومعه سرا، گفت: در بازدید از زمین مورد نظر مشخص شد، فردی ۲۰ هزار متر مربع از زمین‌های ملی را تصرف و به صورت غیرقانونی محصور کرده است.

وی با اشاره به اینکه با حکم قضائی و به استناد تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، کلیه آثار تجاوز جمع‌آوری و رفع تصرف انجام شد، گفت: متهم ۳۹ ساله برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی گیلان گفت: به گفته کارشناسان، این مقدار زمین در همین منطقه به قیمت ۳۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.