بنا بر اعلام گروه مطالعات بین المللی مس، تولید و ظرفیت معادن مس جهان در ۲۰۲۵ میلادی با افزایش همراه بود و قیمت این فلز پس از نوسان‌های اخیر مسیر صعودی خود را ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) ، رکورد‌های جدید در زنجیره تولید مس جهانی به ثبت رسید و قیمت فلز سرخ پس از افت ۳۰۰ دلاری، دوباره روند صعودی گرفت.

گروه مطالعات بین المللی مس (ICSG) گزارش داد که از ژانویه تا پایان ماه مه ۲۰۲۵، حدود ۱۱ میلیون و ۷۸۹ هزار تن مس تصفیه شده تولید شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل توجهی دارد. همچنین، ظرفیت کارخانه‌های مس تصفیه شده با رشد از ۱۳ میلیون و ۳۳۸ هزار تن به ۱۴ میلیون و ۳۷۷ هزار تن رسیده است.

تولید کنسانتره مس معادن جهان در پنج ماه اول ۲۰۲۵ نزدیک به ۹ میلیون و ۵۲۱ هزار تن بوده که در مقایسه با سال قبل ۲.۷ درصد افزایش نشان می دهد. ظرفیت معادن مس نیز با ۳.۴ درصد رشد به ۱۲ میلیون و ۱۰۵ هزار تن رسید. علاوه بر این، میزان تولید ذوب مس با ۶ درصد افزایش در مقایسه با سال گذشته به بیش از ۱۰ میلیون و ۲۳۳ هزار تن رسید.

از نظر قیمت، فلز مس پس از کاهش ۳۰۰ دلاری در ۱۱ مرداد ماه، مجدد روند صعودی به خود گرفت و در ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ به حدود ۹۷۸۰ دلار در هر تن رسید.