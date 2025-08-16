وی با بیان اینکه ۵۰ طرح آموزشی دیگر هم تا یکی دو هفته آینده تکمیل خواهد شد، گفت: برای اجرای این طرح‌ها ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده که ۳۰۰ میلیارد تومان آن به مدارس روستایی و ۲۰۰ میلیارد تومان به مدارس شهری اختصاص یافته است.