هفته دولت؛
افتتاح ۱۸۹ طرح آموزشی در لرستان
مدیرکل نوسازی و توسعه مدارس لرستان از بهره برداری ۱۸۹ طرح آموزشی همزمان با هفته دولت در استان خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان گفت: همزمان با هفته ی دولت ۱۸۹ طرح آموزشی شامل ۳۴۷ کلاس درس برای دانشآموزان لرستانی به بهره برداری می رسد .
یونس بهاروند با اشاره به اینکه از این طرح ها ، ۱۷۰ طرح در مناطق روستایی محروم و صعبالعبور به بهره برداری می رسد، افزود: همچنین از ۱۷۰ طرح روستایی، ۱۲۰ آماده بهرهبرداری و حضور دانشآموزان شده است.
وی با بیان اینکه ۵۰ طرح آموزشی دیگر هم تا یکی دو هفته آینده تکمیل خواهد شد، گفت: برای اجرای این طرحها ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده که ۳۰۰ میلیارد تومان آن به مدارس روستایی و ۲۰۰ میلیارد تومان به مدارس شهری اختصاص یافته است.