به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی در نشست شورای آب استان با بیان اینکه تامین آب پایدار همواره از دغدغه‌های ما بوده است، گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته در ماه‌های اخیر، هفت شرکت در مناقصه خطوط انتقال آب از دریا به استان شرکت کرده‌اند و تا پایان شهریورماه اسناد مناقصه‌ها تهیه و تکمیل خواهد شد.

وی اظهار داشت: بعد از تکمیل شدن اسناد مناقصه، بررسی‌ها آغاز خواهد شد و برنده یا برندگان برای اجرای خط معرفی می‌شوند.

استاندار یزد ادامه داد: این مناقصه مربوط به خط انتقال از کرمان به استان یزد است که حدود ۲۷۰ کیلومتر بوده و میزان برآورد ریالی بدون ایستگاه پمپاژ، ۱۷ همت می‌باشد.