رئیس انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی: حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر از والدین در سامانه سپند ثبت نام کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ براتی زاده با اشاره به اینکه تعداد زیادی از ثبت نام ها مربوط به سال گذشته است و لازم نیست امسال مجدد ثبت نام انجام شود، گفت: نزدیک به پنج هزار درخواست سرویس مدارس ثبت شده و خانواده‌ها توجه کنند که خدمات دهی سرویس مدرسه تنها از طریق سامانه سپند انجام می‌شود.

او افزود: در این سامانه امکان ثبت نام برای خانواده‌هایی که درخواست جدید دارند فعلا وجود نداردو والدین برای ثبت نام جدید باید به شرکت حمل و نقل دانش آموزی که مدرسه معرفی می کند، مراجعه کنند.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک هم با اشاره به اینکه خانواده‌ها باید مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به صورت بیعانه به شرکت پرداخت کنند، گفت: دریافت شرکت‌ها بیش از این مقدار وجاهت قانونی ندارد.