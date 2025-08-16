به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، در این نمایشگاه ، ۴۰ تابلو عکس از میان ۷۰ اثر منتخب هیئت داوران به نمایش درآمده است.

آثار ارائه‌شده، آیین‌های عزاداری محرم و صفر در ایران و دیگر کشورها، پیاده‌روی اربعین و یاد و خاطره شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی را روایت می‌کنند و عکاسانی از بیش از ۱۲ کشور در آن مشارکت داشته‌اند.

همچنین در این آیین، از پوستر هجدهمین دوره سوگواره رونمایی شد که تا ۳۰ مهر ۱۴۰۴ پذیرای آثار در قالب عکس، فیلم کوتاه، پویانمایی، موشن‌گرافیک و نماهنگ خواهد بود. این رویداد بخشی از سومین برنامه بین‌المللی «ملت امام حسین (ع)» نیز هست.

این نمایشگاه تا ۴ شهریور ۱۴۰۴، هر روز از ساعت ۹ تا ۱۷ در صحن کوثر حرم رضوی، میزبان علاقه‌مندان است.