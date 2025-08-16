فرمانده انتظامی بندرانزلی از شناسایی و متلاشی شدن یک باند ۷ نفره شرکت هرمی در این شهرستان خبر داد و گفت: در این عملیات تجهیزات مربوط به این شرکت نیز کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ امیر وهاب زاده با اشاره به دریافت گزارشات مردمی و اشراف اطلاعاتی مبنی بر فعالیت غیرقانونی یک شرکت هرمی در یکی از خیابان‌های اطراف شهرستان بندرانزلی گفت: با تشکیل تیم‌های عملیاتی متشکل از کارآگاهان پلیس آگاهی و ماموران پاسگاه انتظامی حسن رود، تحقیقات گسترده‌ای در این خصوص آغاز شد و پس از انجام اقدامات فنی و پلیسی و اطمینان از صحت اطلاعات، با هماهنگی مقام قضائی، مخفیگاه این باند شناسایی و مورد بازرسی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی با بیان اینکه در این عملیات هوشمندانه، ۷ نفر از اعضای اصلی این باند شناسایی و دستگیر شدند گفت: در بازرسی از محل فعالیت این شرکت هرمی، ۲ دستگاه لپ تاپ، ۱۴ دستگاه تلفن همراه و مقادیر قابل توجهی از لوازم و اسناد مربوط به فعالیت‌های غیرقانونی شرکت‌های هرمی کشف شد.

وی در پایان با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند، گفت: شهروندان، فریب وعده‌های دروغین و واهی شرکت‌های هرمی را نخورند و سرمایه‌های خود را در مسیر‌های غیرقانونی و پرخطر از دست ندهند.