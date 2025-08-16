استاندار خراسان رضوی گفت: پیش بینی می‌کنیم مشهد در دهۀ آخر صفر، میزبان ۶.۵ تا ۷ میلیون زائر باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه خراسانی‌ها هر سال افتخار میزبانی از زائران امام رضا (ع) را دارند، گفت: تجربیات سال‌های گذشته موجب شده که آمادگی‌های خوبی برای پذیرش زائران در مشهد وجود داشته باشد. پیش‌بینی ما این است امسال بین ۶.۵ تا ۷ میلیون زائر در مشهد حضور یابند که دو برابر جمعیت اعزامی به عراق برای مراسم اربعین برآورد می‌شود.

مظفری با اشاره به همکاری فراگیر ملی برای میزبانی از این جمعیت بزرگ، افزود: با همکاری مسئولان در سطح ملی، از جمله استانداری‌ها، شهرداری تهران و استان‌های معین، آمادگی کامل برای برگزاری باشکوه مراسم دهه آخر صفر در مشهد فراهم شده است.