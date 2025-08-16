پخش زنده
مدیرکل استاندارد آذربایجانشرقی گفت: در صورت همکاری نکردن مردم و ادارات در ایمنی ساختمانها، سونامی حوادث آسانسور در راه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، شهرام کاشانی اصل افزود: رویکرد سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد استان فرهنگ سازی در مقابل استاندارهای اجباری و زمینه سازی برای اجرای مقررات فنی است. وی در مورد استانداردسازی زمینهای بازی در پارکها و مکانهای عمومی و ضربالاجل چند روزه به شهرداریها خبر داد و گفت: در صورت عدم اجرای استاندارد سازی و تعیین مسئول مربوطه، برای این مکانها اعلام جرم خواهد شد.
وی ادامه داد: با توجه به رشد عمودی در شهر تبریز و استفاده بیشتر از آسانسورها ضرورت رسیدگی و توجه به آسانسورها را هر چه بیشتر میکند و در صورت بی توجهی ردم و مسئولان به ایمنی ساختمانها سونامی حوادث آسانسور رخ خواهد داد. وی گفت با توجه به عدم استانداردسازی و مراجعه نکردن به موقع به اداره کل استاندارد از سوی مردم، ادارات و انبوه سازان آمار دقیقی از آسانسورها در دست نیست ولی در حال حاضر تخمین زده میشود که ۱۵۰ هزار آسانسور در تبریز وجود دارد که ۸۰ تا ۹۰ هزار عدد از آنها استانداردسازی شده است.
وی اظهار کرد: با توجه به شایع شدن دریافت مالیات بر آسانسورها مالیات فقط برای استانداردهای اولیه است و بعد از آن هیچ گونه مالیاتی از این قبل دریافت نمیشود. مدیرکل استاندارد آذربایجانشرقی گفت: شرکتهای نصاب آسانسور هیچگونه ارتباطی به این اداره کل نداشته و متولی اصلی آنها اداره کل صمت و اتحادیه مربوطه آنها است.
کاشانی گفت: با توجه به مصرفی بودن قطعات آسانسور ضرورت دارد که نظارت کافی و سرویس مستمر توسط نصابان معتبر و مجاز انجام گرفته و نظارت و بازرسی دورهای توسط شرکتهای بازرسی این اداره کل انجام شود، زیرا در صورت وجود هر گونه خطا و حادثه کل افراد ساختمان در مجتمعها و مدیران مربوطه در ادارات جریمه، اعمال قانون و دادگاهی خواهند شد.
در حال حاضر هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی استاندارد و هزار و ۷۰۰ مدیر کنترل کیفی فعال ثبت شده در سامانه در این استان فعال هستند.