فرمانده انتظامی نوشهر از کشف ۳۷ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۷ میلیارد ریال و دستگیری یک متهم در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس این شهرستان، ۳۷ دستگاه ماینر قاچاق کشف و ضبط شد که ارزش تقریبی آن‌ها بالغ بر ۷ میلیارد ریال اعلام شده است.

سرهنگ علی‌اکبر درویشی، افزود: پس از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال در یکی از مناطق شهرستان، تیمی از مأموران انتظامی به محل اعزام شدند و عملیات شناسایی و برخورد با این اقدام آغاز شد.

وی گفت: در جریان بازرسی دقیق از محل، ۳۷ دستگاه ماینر که به‌صورت غیرقانونی در حال فعالیت بودند، کشف و با همکاری کارکنان شرکت توزیع برق جمع‌آوری شد.

فرمانده انتظامی نوشهر با اشاره به دستگیری یک متهم در این پرونده، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به همراه دستگاه‌های مکشوفه به مرجع قضایی معرفی شد.