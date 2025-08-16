فرمانده انتظامی استان از کشف ۲۲ تن انواع پارچه خارجی قاچاق، به ارزش ۴۰۰ میلیارد، در بازرسی مأموران انتظامی شهرستان شهرضا از یک دستگاه کامیون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛سردار حمید علینقیان پور گفت: در راستای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا، حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی صورت گرفته از این کامیون موفق شدند ۲۲ تن انواع پارچه خارجی قاچاق که فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود را کشف کنند.

علینقیان پور ارزش کالای کشف شده را برابر برآورد کارشناسان مربوطه ۴۰۰ میلیارد ریال اعلام و گفت: در این رابطه راننده کامیون با تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی استان معرفی شد.