ضرابی کارشناس هواشناسی گفت: وزش باد باعث گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در کاظمین، نجف، کربلا و سامرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ضرابی کارشناس هواشناسی از وزش بادهای شدید و گردوخاک در شهرهای زیارتی کاظمین، نجف، کربلا و سامرا خبر داد که موجب کاهش کیفیت هوا شده است. کارشناس هواشناسی به زائران حسینی توصیه کرد هنگام ورود به کشور عراق از ماسک استفاده کنند.
همچنین دمای هوا در مرزهای مهران و چذابه به ۴۸ درجه، مرز شلمچه ۴۶ درجه و مرز خسروی ۴۵ درجه بالای صفر خواهد رسید که شرایط بسیار گرمی را نشان میدهد.
بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی، در مرزهای تمرچین و باشماق هوای خنکتری انتظار میرود؛ دمای هوا در مرز تمرچین به ۳۴ درجه، در مرز خسروی به ۴۶ درجه و در مرز باشماق به ۴۰ درجه خواهد رسید.
در شهرهای زیارتی نیز دمای هوا بسیار بالاست؛ دما در کاظمین، کربلا و سامرا به ۴۶ درجه و در نجف اشرف به ۴۷ درجه بالای صفر خواهد رسید.به زائران به ویژه در این شرایط گرم و گردوخاک توصیه میشود مراقب سلامت خود باشند.