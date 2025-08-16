پخش زنده
رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت شهرستان همدان گفت: افرادی که سابقه بیماری هپاتیت دارند، میتوانند از خدمات مشاوره و اقدامات تشخیصی و درمانی واحد هپاتیت مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری این شهرستان بهرهمند شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رضا بیگدلی با بیان اینکه بیماری هپاتیت به التهاب کبد گفته میشود که توسط عوامل مختلف عفونی (نظیر ویروس ها) و نیز عوامل غیر عفونی (نظیر برخی داروها، مصرف الکل و..) بوجود میآید، افزود: این بیماری در معتادان تزریقی، افراد مبتلا به ویروس اچ آی وی، زندانیان، افراد دارای رابطه پرخطر جنسی و بیماران دیالیزی، تالاسمی و هموفیلی شایع است.
او با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت در خصوص مقابله با هپاتیت سی تصریح کرد: بهبودی کامل بیماران با استفاده از داروهای جدید هپاتیت سی از برنامههای ارزشمند وزارت بهداشت است که در جهت حذف این بیماری تا سه سال آینده، برنامه ریزی شده است.
رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت شهرستان همدان گفت: با واکسیناسیون به راحتی میتوان از ابتلا به این بیماری جلوگیری کرد و در صورت ابتلا نیز عوارض بیماری با درمان به موقع قابل پیشگیری است.
رضا بیگدلی تاکید کرد: افراد با مراجعه به واحد هپاتیت مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری همدان مستقر در مرکز شهدا واقع در ابتدای خیابان تختی میتوانند از وضعیت سلامت خود با انجام آزمایش و تستهای سریع استاندارد مطلع شوند و در صورت نیاز خدمات مشاوره و اقدامات تشخیصی و درمانی لازم را دریافت کنند.