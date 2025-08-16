آغاز غربالگری بینایی سنجی کودکان در لرستان
معاون توانبخشی بهزیستی لرستان از آغاز برنامه غربالگری بینایی سنجی کودکان در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛نگار فتحی بیرانوند گفت:برنامه غربالگری بینایی سنجی کودکان لرستانی با مشارکت ۴۵۵ غربالگر،۱۷ اتومتریست و در ۲۲ پایگاه دائمی و ۵۲۵ پایگاه غیر دائمی و سیار در استان آغاز شد .
معاون توانبخشی بهزیستی استان لرستان افزود: خانوادههای دارای کودکان سه تا ۶ سال ، به ویژه متولدین نیمه دوم سال ۱۳۹۸، سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ می توانند با مراجعه به این پایگاهها، نسبت به سلامت بینایی کودکان خود اقدام کنند.
فتحی بیرانوند افزود: در صورت شناسایی هر گونه مشکل بینایی، درمان زودهنگام از طریق کمک هزینههای بهزیستی امکانپذیر است.
شناسایی زودهنگام مشکلات بینایی از جمله تنبلی چشم، عیوب انکساری و اختلالات ساختاری در بین کودکان از اهداف اجرای این برنامه است.