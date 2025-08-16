در ۲۲ پایگاه دائمی و ۵۲۵ پایگاه غیر دائمی و سیار در استان آغاز شد . به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛نگار فتحی بیرانوند گفت:برنامه غربالگری بینایی سنجی کودکان لرستانی با مشارکت ۴۵۵ غربالگر،۱۷ اتومتریست و

معاون توانبخشی بهزیستی استان لرستان افزود: خانواده‌های دارای کودکان سه تا ۶ سال ، به ویژه متولدین نیمه دوم سال ۱۳۹۸، سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ می توانند با مراجعه به این پایگاه‌ها، نسبت به سلامت بینایی کودکان خود اقدام کنند.