۹۰ درصد از زائران استان اصفهان که برای شرکت در مراسم اربعین به کربلا اعزام شده بودند به کشور بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان و جانشین رئیس ستاد اربعین استان گفت: ۲۷۲ هزار نفر از استان اصفهان برای حضور در مراسم اربعین حسینی در سامانه سماح ثبت نام کردند و به عراق اعزام شدند که ۹۰ درصد به ایران بازگشتند و بقیه تا فردا به استان برمی گردند.

صالحی به سفر ۶ هزار نفر زائر با ناوگان حمل و نقل عمومی به کشور عراق اشاره کرد و افزود: ۳ هزار و ۶۷۷ سفر ثبت شده است.

وی با بیان اینکه ناوگان حمل و نقل عمومی برای بازگشت زوار به مرز‌ها اعزام شده‌اند گفت: از فردا سفر‌های داخلی استان به روال عادی برمی گردد.