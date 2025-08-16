به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ پیکر حاج ابراهیم خلیلیان امروز تشییع و در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شد.

مجلس بزرگداشت پدر شهیدان خلیلیان، روزیکشنبه ازساعت ۸ تا ۱۱:۳۰ درمسجدجامع گورتان، واقع درخیابان آتشگاه، محله گورتان شهراصفهان برگزار می‌شود.

حاج ابراهیم خلیلیان در ۹۲سالگی بر اثر کهولت سن درگذشت.

شهید مظاهر خلیلیان ۲۰ اردیبهشت ۱۳۴۰، درشهراصفهان چشم به جهان گشود. وی به عنوان پاسدار عازم جبهه و ۱۳ مهر ۱۳۶۲ درمنطقه مریوان براثراصابت ترکش خمپاره به فیض شهادت نائل و درگلستان شهدای اصفهان بخاک سپرده شد.

شهید ناصر خلیلیان، اول آدر ماه ۱۳۴۳ درشهراصفهان دیده به جهان گشود. وی به عنوان عضو سپاه در جبهه حضور یافت و ۴ اسفدماه ۱۳۶۵ درمنطقه شلمچه براثراصابت ترکش خمپاره توسط دشمن بعثی بدرجه رفیع شهادت نائل شد ودرگلستان شهدای اصفهان، درجوار برادرش مظاهر خلیلیان آرام گرفت.