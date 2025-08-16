به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛در رقابت‌های چنگدو المپیک کوچک که صبح امروز در کشور چین برگزار شد، تیم ملی اسپید اسلالوم ایران بار دیگر افتخاری بزرگ برای ورزش کشور رقم زد.

آقای رضا لسانی، ورزشکار تاریخ‌ساز کشورمان، با عملکردی درخشان موفق به کسب مقام سوم این رقابت‌ها شد و پرچم ایران را در جمع برترین‌های جهان به اهتزاز درآورد.

همچنین، سایر اعضای تیم ملی رومینا سالک مقام چهارم، ترانه احمدی مقام پنجم و امیرمحمد سواری مقام چهارم را کسب کردند.