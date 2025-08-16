پخش زنده
۱۱۸ هزار لیتر سوخت قاچاق در بم کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سرهنگ عزت الله عبدلی نسب فرمانده انتظامی بم گفت: در تداوم مقابله با قاچاق سوخت و توزیع خارج از شبکه فراوردههای سوختی طی عملیات ۷۲ ساعت فرماندهی انتظامی بم تعداد ۳۷ دستگاه انواع خودرو سبک و سنگین تعداد ۵ دستگاه تانکر متوقف مقدار ۱۱۸ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف وضبط شد.
فرمانده انتظامی افزود: در این عملیات تعداد ۲۲ نفر رانندگان این خودروها دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی گفت: این خودروها با پلاک مخدوش و فاقد پلاک اقدام به قاچاق سوخت کردند بر اساس مصوبه شورای امنیت ملی کشور خودروهای انان مدت ۶ ماه توقیف میشود.