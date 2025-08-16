کنگره فرهنگ عاشورایی در زبان و ادبیات ترکمن

در کنگره فرهنگ عاشورایی در زبان و ادبیات ترکمن ،شاعران،نویسندگان و کودکان ترکمن از سراسر گلستان و استان خراسان شمالی در سه محور شعر،خاطره گویی ،داستان و نقاشی آثار خود را به دبیرخانه کنگره ارسال کردند.