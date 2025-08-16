به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد یداله رحمانی، در مراسم کلنگ‌زنی ۵۰۰ واحد مسکونی طرح شهید سلیمانی تأمین زیرساخت‌های نیروی انتظامی را از اولویت‌های استان برشمرد و گفت: به همین منظور کارگروه تقویت زیرساخت‌های نیروی انتظامی تشکیل و فعال شده که در پنج جلسه اخیر، نتایج قابل ‌توجهی داشته است.

رحمانی با اشاره به تأمین سایر نیازهای نیروی انتظامی افزود: پاسگاه‌ها، فضاهای اداری و زیرساخت‌ها مورد توجه بوده و این اقدام بی‌سابقه مرهون همکاری دستگاه‌های مرتبط به‌ویژه راه و شهرسازی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، استاندار درباره الزام سایر ادارات برای تأمین مسکن کارکنان، گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از سازوکار تعاونی‌های مسکن استفاده کنند و برای دستگاه‌هایی که تاکنون از این ظرفیت استفاده نکرده‌اند، پیگیری‌های لازم از طریق کارگروه مسکن استان در حال انجام است.

رحمانی اصریح کرد: در مرکز استان به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و وجود جنگل‌های گسترده، با کمبود زمین مواجه هستیم.

به گفته استاندار، از ۴۶ هزار نفر متقاضی واجد شرایط طرح نهضت ملی مسکن در استان برای ۱۸ هزار و ۴۰۰ متقاضی تامین زمین شده است.

رحمانی اظهار داشت: رتبه استان در طرح نهضت ملی مسکن از جایگاه ۳۱ به ۱۱ ارتقا یافته است، اما این جایگاه برای ما قابل ‌قبول نیست و باید تلاش کنیم تا شرایط بهتری ایجاد شود.