نماینده کشورمان در هفته سوم رقابت‌های تنیس صربستان به دیدار پایانی این مسابقات راه پیدا کرد.

صعود یزدانی به دیدار پایانی تنیس صربستان

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، علی یزدانی ملی پوش کشورمان در ادامه حضور خود در رقابت‌های تنیس صربستان و در هفته سوم این مسابقات موفق شد با نتایج ۷ به ۶، ۳ به ۶ و ۶ به ۴ برابر حریفی از روسیه به برتری دست پیدا کرد و راهی دیدار پایانی شد.

نماینده کشورمان در دیدار پایانی بخش انفرادی فردا شنبه به مصاف نماینده آرژانتین می‌رود.

یزدانی پیش از این و در تور جهانی تنیس تهران موفق شد قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کند تا نخستین ایرانی باشد که به این عنوان دست پیدا کرده است.