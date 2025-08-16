پخش زنده
امروز: -
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: با افتتاح این ۱۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن، واحدهای بهرهبرداری شده تحت مسئولیت بنیاد به ۳۰ هزار واحد خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: با تلاشهای شبانهروزی، تاکنون ۲۰ هزار و ۸۶ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در شهرهای تحت مسئولیت بنیاد تکمیل شده است.
سهرابی افزود: برنامهریزی شده تا در هفته دولت امسال، ۱۰ هزار واحد دیگر به بهرهبرداری برسد که مجموع واحدهای افتتاح شده را به ۳۰ هزار میرساند.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همچنین از افزایش همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات به عنوان عاملی موثر در تسریع اجرای طرح ها یاد کرد.
به گفته سهرابی، هماکنون ۲۲۰ هزار واحد مسکن شهری نهضت ملی مسکن در سراسر کشور با تلاش بنیاد مسکن وارد مرحله عملیاتی شده و با پیشرفتهای مختلف در حال اجراست.
این طرح بخشی از برنامههای بنیاد برای تأمین مسکن اقشار مختلف و توسعه شهری محسوب میشود.