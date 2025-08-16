پخش زنده
مدیرکل کمیته امداد امام (ره) لرستان از تغییر شیوه توزیع جهیزیه برای نوعروسان تحت حمایت این نهاد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان از تغییر شیوه توزیع جهیزیه برای نوعروسان تحت حمایت این نهاد خبر دادو گفت: سال گذشته سههزار و ۶۰۰ سری جهیزیه شامل یخچال، جاروبرقی، فرش و اجاقگاز به نوعروسان به ارزش بیش از ۱۱۴ میلیارد تومان اهدا شده است .
جلال شیخ پور افزود: امسال مددجویان واجد شرایط میتوانند از طریق زیر ساخت های تعریفشده کمیته امداد، از جمله دیجیکالا، اقلام جهیزیه خود را در قالب سقف تعیینشده بهصورت دلخواه انتخاب کنند.
وی بیان کرد:پس از ثبت انتخابها، تأمین و تحویل جهیزیه به صورت مستقیم به درب منزل مددجویان انجام میشود.