به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل غله وخدمات بازرگانی استان اصفهان میزان خرید تضمینی گندم را در استان حدود ۷۴ هزار تن با نرخ هر کیلوگرم ۲۰۵ هزار ریال بیان و پیش بینی کرد تا پایان فصل خرید ۸۰ هزار تن گندم از گندم کاران استان اصفهان به سیلو‌ها تحویل داده شود.

محسن ضیایی با بیان اینکه بیشترین میزان گندم از کشاورزان در مناطق شرقی استان خریداری شده افزود: از مجموع ۱۵۰۰ میلیارد تومان مطالبات کشاورزان استان بابت تحویل ۷۴هزار تن گندم به دولت حدود ۱۰۹۰ میلیارد تومان معادل ۷۳ درصد پرداخت شد.

وی افزود: هم‌اکنون ۴۵ مرکز خرید تضمینی گندم در استان اصفهان فعال است که ۲ سیلوی دولتی، چهار کارخانه آردسازی و همچنین ۳۹ مرکز تعاون روستایی در سراسر استان آماده دریافت گندم کشاورزان است.

زمین‌های کشاورزی اصفهان حدود ۵۶۳ هزار هکتار معادل ۳.۵ درصد از مساحت استان است که با توجه به محدودیت منابع آبی سال‌های گذشته، تنها حدود ۳۰۰ هزار هکتار از آن زیر کشت می‌رود.