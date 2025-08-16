پخش زنده
با توجه به اعلام نتایج نمرات خام داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور، متقاضیان باید قبل از انتخاب رشته چند نکته کلیدی را بدانند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد؛ نمرات خام و نمرهکل آزمون اختصاصیِ (کنکور) شرکتکنندگانِ نوبتِ اول و دومِ این آزمون هماکنون در سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org در دسترس است و متقاضیان میتوانند با ورود به حساب کاربری، ضمن مطالعه توضیحات زیر، وضعیت علمی خود را مشاهده کنند.
در حساب کاربری متقاضیانی که در هر دو نوبت آزمون سال ۱۴۰۴ شرکت کردهاند کارنامه اولیه به صورت مجزا نمایش داده میشود و برای آنانی که فقط در یکی از دو نوبت آزمون مذکور ثبتنام و شرکت کردهاند، صرفاً کارنامه علمی مربوط به همان نوبت نمایش داده میشود.
همزمان با اعلام کارنامه علمی آزمون سراسری نوبت دوم (تیرماه) ۱۴۰۴، آن دسته از متقاضیانی که گروه آزمایشی اصلی (علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی) آنان در دو یا چند نوبت متفاوت بوده، باید گروه آزمایشی اصلی که تمایل دارند از آن گروه، انتخاب رشته کنند را حداکثر تا فردا، ۲۶ مرداد در حساب کاربری خود مشخص کنند. در صورت عدم تعیین گروه آزمایشی توسط متقاضی، گروه آزمایشی اصلیِ آخرین نوبت متقاضی که در جلسه آزمون حاضر بوده است ملاک عمل قرار میگیرد.
لازم به ذکر است که یک متقاضی امکان انتخاب رشته از دو گروه آزمایشی اصلی (علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی) را ندارد.
به متقاضیان آزمون سراسری علاوه بر نمرهکل و نمرات خامِ آزمون اختصاصی، استان محل تحصیل سه سال آخر دوره متوسطه، استان تولد، استان بومی و سهمیه نهایی نیز نمایش داده میشود. چنانچه مغایرتی در اطلاعات ارائه شده وجود دارد، لازم است مطابق موارد زیر اقدام کنند:
الف: متقاضیان درخواست اصلاح موارد خود را از طریق لینک https://darkhast.sanjesh.org با ضمیمه کردن تصاویر شناسنامه و کارنامه نهایی سه سال آخر تحصیلی دوره متوسطه به این سازمان ارسال کنند تا اطلاعات آنها بررسی شود.
ب: چنانچه سهمیه ثبتنامی متقاضی در نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴، سهمیه ایثارگران (۵ درصد یا ۲۵ درصد) بوده ولی در کارنامه اعلامِ نتیجه "مناطق" درج شده، لازم است برای بررسی وضعیت سهمیه خود حداکثر تا ۳۰ مرداد به ارگان مربوط مراجعه و پیگیری کند. بدیهی است افراد واجد شرایط از طریق ارگان مربوط، به این سازمان اعلام خواهند شد.
برای متقاضیان آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ که در یکی از دو گروه زیر (الف یا ب) قرار گیرند کارنامۀ ملاکِ عمل برای انتخاب رشته در هر یک از گروههای آزمایشی اصلی و همچنین گروه هنر یا زبانهای خارجی که در آن شرکت کردهاند، شامل بیشترین نمرهکل آزمون اختصاصی، نمرهکل سابقه تحصیلی و نمرهکل نهایی، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری، متعاقباً در حساب کاربریِ آنان درج خواهد شد:
الف) متقاضیانی که فقط در نوبت اول یا دوم یا هر دو نوبت آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ شرکت کردهاند.
ب) متقاضیانی که در نوبت اول یا دوم یا هر دو نوبت آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ شرکت کردهاند و در یکی از دو نوبت آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ثبت نام کرده یا شرکت کرده باشند.
اطلاعرسانی لازم درخصوص زمان اعلام کارنامه ملاک عمل، همچنین نحوه انتخاب رشته از طریق درگاه اطلاعرسانیِ این سازمان به عمل خواهد آمد.